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За сброс снега в Казанку нарушителю грозит штраф в полмиллиона рублей

1 февраля 2018, 12:40

За загрязнение реки руководитель казанской организации привлечен к ответственности.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Штраф в полмиллиона рублей грозит нарушителю из Татарстана за незаконный сброс снега в Казанку. Экологи получили видео, подтверждающее факт нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Видео поступило через WhatsApp. На записи видно, как снег с мусором, убранный с прогулочной зоны Кремлевской набережной, скидывают прямо за ограждение. По данному факту инспекторы Минэкологии РТ провели проверку. В составе отобранных проб выявлены реагенты и нефтепродукты, которые в период таяния представляют опасность для водного объекта», – сказано в сообщении.

Руководитель организации, ответственный за уборку данной территории, привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям – за нарушение требований к охране водных объектов и за нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов.


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