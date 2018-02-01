За сброс снега в Казанку нарушителю грозит штраф в полмиллиона рублей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Штраф в полмиллиона рублей грозит нарушителю из Татарстана за незаконный сброс снега в Казанку. Экологи получили видео, подтверждающее факт нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Видео поступило через WhatsApp. На записи видно, как снег с мусором, убранный с прогулочной зоны Кремлевской набережной, скидывают прямо за ограждение. По данному факту инспекторы Минэкологии РТ провели проверку. В составе отобранных проб выявлены реагенты и нефтепродукты, которые в период таяния представляют опасность для водного объекта», – сказано в сообщении.

Руководитель организации, ответственный за уборку данной территории, привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям – за нарушение требований к охране водных объектов и за нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов.