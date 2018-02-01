Стали известны имена самых активных депутатов Госсовета РТ по работе с гражданами

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Стали известны имена самых активных депутатов Госсовета РТ по работе с обращениями граждан в 2017 году. Информация опубликована на официальном сайте республиканского парламента.

В список вошли депутаты Разиль Валеев (624 обращения), Юрий Камалтынов (465 обращений), Леонид Барышев (397 обращений), Марат Садыков (390 обращений), Хафиз Миргалимов (302 обращения) и др.

«Анализ показывает, что рейтинг доверия населения республики к главе парламента остается на высоком уровне. Непосредственно Председателем Государственного Совета Фаридом Мухаметшиным за отчетный год было рассмотрено 870 писем, что составляет 7,1 процента всех обращений и жалоб», – говорится документе, опубликованном на сайте ГС РТ.

В целом в 2017 году депутатами татарстанского парламента рассмотрено 12 тыс. 225 обращений и жалоб от граждан и общественных объединений. При этом 7020 избирателей озвучили народным избранникам свои просьбы в ходе личного приема. Годом ранее эта цифра составляла 7827 человек.

Количество обращений в 2017 году по сравнению с 2016-м немного уменьшилось. В 2016 году депутаты рассмотрели 12 тыс. 730 обращений.

Одними из самых актуальных для татарстанцев являются вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья и оказания гражданам господдержки в решении жилищных проблем, соцподдержки населения, предоставления социальных гарантий и льгот отдельным категориям граждан.