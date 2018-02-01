Ветераны Нижнекамска почтили память однополчан

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске в рамках акции #Россиявмоемсердце состоялась большая встреча с участием ветеранов, педагогов и школьников, посвященная двум памятным датам – 74-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда и 75-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Сегодня в Нижнекамском районе проживают восемь жителей блокадного Ленинграда, два участника обороны Сталинграда, три участника Сталинградской битвы. Ежегодно они собираются вместе, чтобы почтить память однополчан.

Школьники подготовили для гостей концертные номера и подарили ветеранам открытки, а также памятные подарки от главы Нижнекамского района.

Встреча состоялась при участии председателя Совета ветеранов Нижнекамского района Григория Китанова, начальника Управления социальной защиты Голсирин Ямалеевой, начальника Управления образования Вадима Матюшина.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. Сталинградская битва происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.