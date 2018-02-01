Все новости Татарстан Россия

Культура

В «Мире» презентуют киноальманах «Татарстанские шорты. Черный квадрат»

1 февраля 2018, 14:08

После просмотра кинолент режиссеры Амир Галиаскаров, Ксения Коломойцева и Михаил Волегов примут участие в обсуждении фильмов.
Молодые кинематографисты из Татарстана представят короткометражки в «Мире»
Казань примет Международный фестиваль уличного кино
Основоположник современного голландского авторского кино режиссер Йос Стеллинг приедет в Казань
Лучшие работы Суздальского фестиваля анимационного кино будут показаны в Казани
Казанский фильм «Фарида» вошел в конкурсную программу фестиваля «АРТкино»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). 9 февраля в кинотеатре «Мир» пройдет презентация киноальманаха «Татарстанские шорты. Черный квадрат.2017», сообщает Минкультуры РТ.

В альманахе содержится четыре короткометражных игровых фильма. Среди них – «Эхо» режиссера Алисы Галиевой, «Солнечный ветер» Амира Галиаскарова, «Раскол» Ксении Коломойцевой, «Пневмония» Михаила Волегова. Фильмы повествуют о молодых людях в непростой жизненной ситуации.

После просмотра кинолент режиссеры Амир Галиаскаров, Ксения Коломойцева и Михаил Волегов примут участие в обсуждении фильмов и представят членов их творческих групп.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter