В «Мире» презентуют киноальманах «Татарстанские шорты. Черный квадрат»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). 9 февраля в кинотеатре «Мир» пройдет презентация киноальманаха «Татарстанские шорты. Черный квадрат.2017», сообщает Минкультуры РТ.
В альманахе содержится четыре короткометражных игровых фильма. Среди них – «Эхо» режиссера Алисы Галиевой, «Солнечный ветер» Амира Галиаскарова, «Раскол» Ксении Коломойцевой, «Пневмония» Михаила Волегова. Фильмы повествуют о молодых людях в непростой жизненной ситуации.
После просмотра кинолент режиссеры Амир Галиаскаров, Ксения Коломойцева и Михаил Волегов примут участие в обсуждении фильмов и представят членов их творческих групп.