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Ракета «Союз-2.1а» вывела спутники на целевую орбиту

1 февраля 2018, 07:33

В Роскосмосе сообщили, что вывод спутников на орбиты прошел в штатном режиме.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Два спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девять малых космических аппаратов выведены на целевые орбиты после запуска с космодрома Восточный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскосмос.

В госкорпорации подчеркнули, что вывод спутников на орбиты прошел в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена с космодрома Восточный сегодня в 5.07 по московскому времени. Этот запуск стал третьим в истории нового российского космодрома. 


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