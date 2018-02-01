Ракета «Союз-2.1а» вывела спутники на целевую орбиту

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Два спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девять малых космических аппаратов выведены на целевые орбиты после запуска с космодрома Восточный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскосмос.

В госкорпорации подчеркнули, что вывод спутников на орбиты прошел в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена с космодрома Восточный сегодня в 5.07 по московскому времени. Этот запуск стал третьим в истории нового российского космодрома.