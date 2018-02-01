«Рубин» завершил расставание с легионерами

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» отдал в аренду испанскому «Леванте» испанского полузащитника Рубена Рочину. Об этом сообщается на официальном сайте «Леванте». Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Таким образом, казанцы пристроили практически всех ненужных им легионеров.

Уточним, что контракт Рочины с казанцами действует до 2020 года. В 2016 году он был куплен у «Гранады» за 10 миллионов евро. В этом сезоне он провел четыре матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Ранее исландский защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов», его коллега по амплуа швейцарец Мориц Бауэр — в английский «Сток сити», французский хавбек Янн М’Вила вернулся на родину в «Сент-Этьен», как и хорватский полузащитник Мийо Цакташ, возвратившийся в «Хайдук» из Сплита, а перуанский полузащитник Карлос Самбрано перешел в киевское «Динамо». Тренируется в рядах лондонского «Арсенала» камерунский полузащитник Алекс Сонг.

Работают в составе «Рубина» на втором зимнем сборе в Турции испанский защитник Сесар Навас, турецкий хавбек Гекдениз Карадениз и двое иранцев — полузащитник Реза Шакири и нападающий Сердар Азмун. Эти легионеры нужны главному тренеру казанцев Курбану Бердыеву.