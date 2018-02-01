Росрыболовство назвало возможную причину пропажи судна «Восток»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Возможной причиной пропажи рыболовецкого судна «Восток» в Японском море могло стать обледенение. Об этом сообщается в заявлении Росрыболовства.

«По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях — обледенении», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что быстрое обледенение было вызвано сильным испарением при теплой воде и низкой температурой.

В сообщении также указывается, что во время пропажи «Востока» в зоне риска находились около пяти судов, однако им удалось предотвратить трагедию благодаря своевременному обкалыванию льда.

В Росрыболовстве сейчас прорабатывают рекомендации и меры по ограничению промысла в чрезвычайных погодных условиях.

Траулер «Восток» с 20 членами экипажа на борту направлялся из южнокорейского Донгхэ на Сахалин. 24 января судно перестало выходить на связь, в тот же день начались спасательные работы. 27 января в Интернете появилось последнее видео с пропавшего траулера. На кадрах действительно видно, что судно покрыто льдом, сугробами и наледью, а за бортом бушует шторм.