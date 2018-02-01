УНИКС вырвал победу в Лионе

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В предпоследнем туре Топ-16 Кубка Европы казанский УНИКС в пригороде Лиона Виллербане обыграл АСВЕЛ в овертайме с счетом 83:77.

Матч был для УНИКСа ключевым в Топ-16 Кубка Европы – поражение ставило крест на планах казанцев сыграть в плей-офф, победа же давала хорошие шансы на продолжение борьбы за трофей.

За два тура до конца группового турнира ситуация в группе «Н» была такова: АСВЕЛ – три победы и одно поражение, разница мячей +44; «Реджио-Эмилия» – 3-2, +23; УНИКС – 2-2, 0; «Лимож» – 1-4, -67. За день до этого матча тоже во Франции, в Лиможе, хозяева принимали «Реджио-Эмилию» и победили со счетом 80:71. Учитывая разницу мячей, задача перед УНИКСом стояла сложная. В плей-офф выходят две лучшие команды группы.

АСВЕЛ стартовал в Топ-16 3 января в «Баскет-холле» с поражения в овертайме, 84:88. Но затем французы одержали три победы кряду: дома над Р-Э (68:64) и «Лиможем» (92:78), в гостях в Лиможе (87:61). Первая игра с «Лиможем» стала премьерой для нового наставника АСВЕЛа Ти Джея Паркера, младшего брата владельца клуба Тони Паркера, четырекратного чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио Сперс». Песенка прежнего главного тренера Джея Джексона была спета в 16-м туре чемпионата Франции 13 января, когда команда из Виллербана была разгромлена в Шалоне со счетом 52:84.

Перед матчем главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис назвал эту игру самой важной. «Это самая важная игра для нас в Еврокубке после того, как результаты последних двух матчей оказались для нас очень плохими. Мы играем на выезде против очень качественной команды, и это, конечно, будет преимуществом АСВЕЛа. Мы должны отнестись к этому матчу как к финалу, как к самой большой битве и выйти на площадку в своем лучшем виде. В таких играх показывают всю свою энергию и решимость», – приводит слова наставника пресс-служба казанцев.

Канадский форвард УНИКСа Мелвин Эджим был еще более: «Это игра из серии “умри, но сделай“. АСВЕЛ – хорошая команда, которая сейчас играет очень хорошо. У них произошли значительные перемены недавно, и они показывают баскетбол высокого уровня. Мы знаем, что нам нужно делать, просто сыграть свою игру с полной концентрацией и отдачей».

Стартовали гости в привычном составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит и Трентон Локетт. Спокойно начали, с точного броска Колома и данка Эджима. Забегая вперед, отметим, что кроме этих двоих в первой четверти никто более из состава УНИКСа очков в первой четверти не набрал. После «трехи» Колома гости еще впереди, 8:9. Как ни прискорбно это сознавать, но за пять с лишним минут казанцы больше очков в стартовом периоде не набирали. Шесть атак подряд, и все мимо! А вот французы своим шансом воспользовались, набрав за это время девять очков, поэтому и ушли на первый перерыв команды при счете 17:9. На замену выходили у гостей Морис Ндур, Антон Понкрашов и Данило Анджушич.

В перерыве тренерский штаб УНИКСа сделал соответствующие выводы, казанцы заиграли гораздо продуктивнее и спокойнее. 17:14 после среднего броска Анджушича и дальнего попадания Смита. Не без помощи арбитров хозяева снова уходят вперед на девять очков, 23:14 через четыре минуты после начала четверти. Достаточно сказать, что первые три штрафных в матче гости пробили только на исходе первой половины. Но УНИКС все же поймал свою игру. Менее чем за полторы минуты до большого перерыва в фирменном проходе под кольцо с фолом Колом наконец-то сравнивает счет и выводит гостей вперед, 24:25. Так и закончили команды первую половину с мизерным перевесом УНИКСа, 28:29.

Третья и четвертая четверти прошли в одинаково напряженной, предельно нервной борьбе. Достаточно сказать, что в третьей десятиминутке обе команды набросали друг другу по 23 очка, а в четвертой хозяева набрали на одно очко больше гостей. И еще этот вечер стал днем Смита и не днем Ласме, последний был не похож на самого себя, смазав все 10 бросков с игры. Смит поддержал товарища, забивая с любой дистанции, в том числе четыре из шести точных дальних бросков гостей. В третьей четверти АСВЕЛ смог пару раз уйти вперед на три очка, 41:38, 51:48, гости на два – 31:33. По большей части счет был равным или плюс 1-2 в чью-либо пользу. Но в концовке удача была на стороне УНИКСа, Владислав Трушкин и Понкрашов вновь вывели казанцев вперед, 51:52.

В дебюте четвертой четверти забил Смит, 51:54. Затем на четыре минуты гости «замолчали», не набрав ни одного очка, 61:54. К чести казанцев, они быстро пришли в себя и нанесли АСВЕЛу ответный удар, 61:60 от рук Понкрашова за 3.40 до конца. В оставшееся время схлопотал на Эджиме неспортивный фол лидер нападения французов Джон Роберсон, снова ничья 65:65 после «трехи Смита за 1.38. И за эти полторы минуты соперники смогли набрать по четыре очка, так и не выявив сильнейшего. Вновь, как и в Казани, пришлось играть овертайм.

В дополнительной пятиминутке гости доминировали, а хозяева постоянно догоняли. Колом, 69:71, Локетт забил из-за дуги, 71:74 за 3.03 до конца, но и капитан АСВЕЛа Чарльз Кахуди столь же точен издали, 74:74. Колом с линии штрафных, 74:76. Не забил из-за дуги Смит, зато Эджим успел на подбор и добавил, 74:80. Это был решающий бросок. Да, Роберсон за 46 секунд до конца попал издали, 77:80, но это был последний успех французов в этот вечер. Не помогли хозяевам и тактические фолы, гости аккуратно реализовали штрафные, добыв такую важную победу.

За тур до финиша Топ-16 в активе УНИКСа стало три победы при двух поражениях, по разнице мячей казанцы занимают третье место. В последнем туре 7 февраля казанцы примут дома французский «Лимож», победа с любым счетом выведет УНИКС в плей-офф. А 4 февраля в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет дома с белорусским «Цмоки-Минск».

АСВЕЛ (Виллербан, Франция) – УНИКС (Казань, Россия) – 77:83 (17:9, 11:20, 23:23, 18:17, 8:14)

Самые результативные: АСВЕЛ – Роберсон (17), Кахуди (11), Ноа (10); УНИКС – Колом (20+9 подборов+7 передач), Смит (26), Эджим (16+13 подборов).