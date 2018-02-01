С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с 11 спутниками

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). С космодрома Восточный сегодня стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами. Об этом сообщает РИА Новости.

В 5.16 по московскому времени разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

«Канопусы» должны быть выведены на расчетную орбиту высотой порядка 510 км в 6.12 по московскому времени. В 7.50 на орбитах будут все 11 спутников.

Сегодняшний запуск стал третьим в истории космодрома Восточный. Изначально он планировался на 22 декабря 2017 года, но после неудачного второго пуска и потери российского метеоспутника «Метеор-М» и 18 малых аппаратов старт перенесли.