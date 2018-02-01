Большой концертный зал Казани приглашает юных меломанов на программу «Величие клавишных»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Большой концертный зал имени С. Сайдашева 4 февраля приглашает юных меломанов на музыкально-образовательную программу «Величие клавишных».

Во время концерта зрители смогут узнать, из чего делались музыкальные инструменты в разные времена и почему они становились фаворитами определенной эпохи, а также услышать известные произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении клавишных.

Фортепиано, клавесин, аккордеон, синтезатор – каждый из этих инструментов расскажет свою историю, а у гостей зала будет возможность услышать их звучание и соло, и в ансамбле.

В концерте прозвучат первая часть сонаты № 7 Людвига ван Бетховена, «Фантазия ре-минор» Вольфганга Амадея Моцарта, вальс-мюзетт и танго Porto Viego Эрика Бувеля. Завершит программу авторская импровизация Марии Аксеновой на тему песни Тихона Хренникова «Московские окна».