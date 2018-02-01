Все новости Татарстан Россия

Общество

С начала января более 8 тыс. челнинцев диагностировали ОРВИ

1 февраля 2018, 05:15

Повышения показателей по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Автограде ожидают к концу февраля.
В Удмуртии заболеваемость ОРВИ выросла практически в два раза
В Казани снизилась заболеваемость ОРВИ, но она по-прежнему выше эпидпорога
Заболеваемость ОРВИ в Казани снизилась на 5,5 процента
Вакцинацию против гриппа дополнительно прошло почти 10,5 тыс. жителей Нижнекамского района
Раньше обычного наблюдается сезонный всплеск ОРВИ в Нижнекамске

(Набережные Челны, 1 февраля, «Татар-информ»). В январе в медицинских учреждениях более чем 8 тыс. жителей Набережных Челнов диагностировали ОРВИ, сообщает пресс-служба мэрии Автограда со ссылкой на специалиста местного отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Наилю Агзамову.

Из 8,3 тыс. горожан, которым диагностировали острую респираторную инфекцию, 6,8 тыс. были детьми. За последнюю неделю к врачам с ОРВИ обратились 2720 челнинцев, причем опять большинство заболевших составили несовершеннолетние.

Однако, по словам специалиста, показатели по заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущим годом лучше на 52,2 процента.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с ОРВИ и гриппом, в Челнах остается спокойной. Случаев заболевания гриппом в городе с начала года не зарегистрировано, пояснил специалист.

«Пока успокаиваться не стоит. Январь мы прожили спокойно, но к концу февраля ожидается повышение заболеваемости. Повышение не будет резким, поскольку в 2017 году мы активно провели вакцинацию, было привито 43 процентов всего населения, 50 процентов детей», – добавила Агзамова.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter