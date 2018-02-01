С начала января более 8 тыс. челнинцев диагностировали ОРВИ

(Набережные Челны, 1 февраля, «Татар-информ»). В январе в медицинских учреждениях более чем 8 тыс. жителей Набережных Челнов диагностировали ОРВИ, сообщает пресс-служба мэрии Автограда со ссылкой на специалиста местного отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Наилю Агзамову.

Из 8,3 тыс. горожан, которым диагностировали острую респираторную инфекцию, 6,8 тыс. были детьми. За последнюю неделю к врачам с ОРВИ обратились 2720 челнинцев, причем опять большинство заболевших составили несовершеннолетние.

Однако, по словам специалиста, показатели по заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущим годом лучше на 52,2 процента.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с ОРВИ и гриппом, в Челнах остается спокойной. Случаев заболевания гриппом в городе с начала года не зарегистрировано, пояснил специалист.

«Пока успокаиваться не стоит. Январь мы прожили спокойно, но к концу февраля ожидается повышение заболеваемости. Повышение не будет резким, поскольку в 2017 году мы активно провели вакцинацию, было привито 43 процентов всего населения, 50 процентов детей», – добавила Агзамова.