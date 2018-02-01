Елабужане увидят мир японских кукол кокэси

(Елабуга, 1 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге 2 февраля откроется выставка «Мир японских кукол кокэси» из собрания Японского фонда Москвы. Как сообщают в пресс-службе Елабужского музея-заповедника, открытие экспозиции пройдет в рамках мероприятий, посвященных Году Японии в России.

На выставке будут представлены 74 оригинальные игрушки разных видов: тогатта-кокэси с удлиненным туловищем; наруко-кокэси, издающие при повороте головы похожий на детский плач звук; еджико-кокэси, которая, по поверьям, приносит много детей и счастье в семью; красочные ядзиро-кокэси, неваляшки дарума – один из самых популярных талисманов удачи в современной Японии.

Здесь же будут выставлены и кспонаты Елабужского музея-заповедника традиционные бумажные журавлики, сувенирная кукла в японской национальной одежде, изображения японской игрушки кокэси. Дополнением к выставке послужат работы на японские мотивы, выполненные учащимися Елабужской детской художественной школы № 1.

Кокэси – это традиционная деревянная кукла, покрытая росписью. Искусство их создания развивалось в Японии с древних времен, а расцвета достигло в XVII – XIX веках. Эти игрушки отличаются изяществом, разнообразием и простотой. Их росписи и формы отражают не только индивидуальность создавшего их мастера, но и самобытность местности, где они были изготовлены.

