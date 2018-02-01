Роспотребнадзор проверил 69 продавцов игристых вин в Татарстане

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). С 17 октября 2017 года по настоящее время специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверили 69 продавцов игристых вин, шампанского и бренди. За нарушения санитарного законодательства 38 предпринимателей были оштрафованы на 153 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

17 октября минувшего года приказом № 943 управлениям Роспотребнадзора было поручено провести внеплановые проверки предпринимателей, осуществляющих производство и оборот вин игристых (шампанских), коньяка и бренди.

На сегодняшний день на территории республики 1 тыс. 734 юридических лица продают указанные виды алкоголя в розницу.