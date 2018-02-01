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В Челнах делегация из Башкортостана ознакомилась с комплексом забоя жертвенных животных

1 февраля 2018, 04:19

В Челнах делегация из Башкортостана ознакомилась с комплексом забоя жертвенных животных В соседней республике хотят уйти от практики организации «жертвенных пятачков» возле каждой мечети и создать единую площадку за городом.
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(Набережные Челны, 1 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) Делегация из Башкортостана в Набережных Челнах ознакомилась с ходом строительства комплекса для забоя жертвенных животных, сообщили в Набережночелнинском мухтасибате.

В состав башкирской делегации вошли представители халяльного комитета Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, Главного ветеринарного управления РБ, администрации Уфы. Их интерес к опыту Набережных Челнов в части организации комплекса по забою жертвенных животных неслучаен.

«В Набережных Челнах вот уже восьмой год забой жертвенных животных во время Курбан Байрама осуществляется на специально построенной для этого площадке, — рассказал Фоат хазрат Мухаметов. — Она располагается в районе бывшего мясокомбината. Сейчас здесь идет строительство целого комплекса по забою жертвенных животных. Оборудуются места для загона животных, будет действовать комната для намаза, ветеринарный и медицинский пункты и многое другое».

Представители Башкортостана сообщили, что тоже хотят уйти от практики организации «жертвенных пятачков» возле каждой мечети и создать единый комплекс для мероприятий, связанных с забоем животных. Для этого возле Уфы уже выделена земля, идет работа над проектом забойного комплекса. Увиденное в Челнах станет поводом для его доработки, заверили гости.


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