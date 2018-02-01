В Тукаевском районе почтили память участника войны в Чечне Валерия Пучинина

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В селе Князево Тукаевского района Татарстана почтили память участника войны в Чечне Валерия Пучинина, погибшего при исполнении воинского долга, пишет местная газета «Светлый путь».

Митинг «Солдатский подвиг не забыт» состоялся у памятника воинам, вели его ученики Князевской школы. Работники Князевского дома культуры выразили глубокую благодарность матери офицера Елене Пучининой за достойное воспитание сына. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили живые цветы к памятнику и мемориальной доске.

На митинге присутствовала администрация села, ветеран боевых действий в Чечне Олег Газашвили, награжденный медалью Жукова, другие ветераны боевых действий, члены патриотического клуба «Родина» и другие местные жители.

Гвардии старший лейтенант Валерий Пучинин с сентября 2003 года принимал участие в контртеррористической операции в Чечне, служа в одной из батарей 50-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка.

Утром 22 января 2005-го после нападения боевиков офицер во главе группы военных выдвинулся для корректировки огня батареи. Заметив засаду, он приказал солдатам отходить, а сам прикрыл их огнем, но подорвался на самодельном взрывном устройстве. Противник был рассеян, но Пучинин к тому моменту уже умер от полученных ран. Посмертно он был удостоен ордена Мужества.