Росздравнадзор РТ обсудит с казанцами качество медпомощи и аборты без лицензии

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Росздравнадзор Татарстана проведет публичные обсуждения по вопросу оценки качества оказываемой медицинской помощи. Обсуждение состоится 13 февраля на базе Казанской государственной медакадемии. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора по РТ.

На мероприятии обсудят практику проведения ведомством проверок организаций и внедрение для этих целей специальных чек-листов. Также планируется затронуть вопрос оценки качества оказываемой медпомощи, в том числе производство абортов и оказание услуг по остеопатии без лицензии.

В ведомстве напомнили, что с 2018 года в России будет внедрена система, которая будет следить за движением лекарственных препаратов от производителя до потребителя. Данный вопрос также будет рассмотрен на публичном обсуждении Росздравнадзора по РТ.