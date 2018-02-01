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Общество

Росздравнадзор РТ обсудит с казанцами качество медпомощи и аборты без лицензии

1 февраля 2018, 06:23

Публичные обсуждения пройдут на базе КГМА 13 февраля 2018 года.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Росздравнадзор Татарстана проведет публичные обсуждения по вопросу оценки качества оказываемой медицинской помощи. Обсуждение состоится 13 февраля на базе Казанской государственной медакадемии. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора по РТ. 

На мероприятии обсудят практику проведения ведомством проверок организаций и внедрение для этих целей специальных чек-листов. Также планируется затронуть вопрос оценки качества оказываемой медпомощи, в том числе производство абортов и оказание услуг по остеопатии без лицензии. 

В ведомстве напомнили, что с 2018 года в России будет внедрена система, которая будет следить за движением лекарственных препаратов от производителя до потребителя. Данный вопрос также будет рассмотрен на публичном обсуждении Росздравнадзора по РТ.


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