Роскачество назвало лучшие марки посудомоек

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Российская система качества (Роскачество) совместно с международной организацией ICRT (International Consumer Research and Testing) провела исследование 92 посудомоечных машин и назвала лучшие марки посудомоек, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам исследования наивысший результат показала посудомоечная машина Siemens SN657X01PN (SN678X51TR), следом за ней расположились два устройства от Bosch — Bosch SMS53N12RU (SMS54N12EU) и BoschSMV68PX01N (SMV88TX00R).

Самую низкую общую оценку получили Whirlpool ADP 500WH, Indesit DISR14B1EU и Electrolux ESF7530ROX.

Самые большие проблемы возникли с мытьем кастрюль и сковородок, отмечается в сообщении Роскачества. Оценку выше четырех баллов (4,250) на этом этапе испытания заработала только одна машина : это Bosch SMS54N12EU.