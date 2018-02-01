Во дворе Нацмузея РТ пройдет реконструкция последнего боя Сталинградской битвы

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 4 февраля в рамках акции #Россиявмоемсердце состоится мероприятие «Победа на Волге», посвященное 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает пресс-служба музея.

Кульминацией дня станет реконструкция одного из последних боев Сталинградской битвы под названием «Если враг не сдается…», которая пройдет во дворе музея. В ней примут участие представители реконструкторских клубов Казани и Татарстана.

Члены клубов также расскажут и покажут, что носили бойцы Рабоче-крестьянской Красной армии и вермахта во время Сталинградской битвы, чем они были вооружены, какое у них было снаряжение.

В этот же день в рамках мероприятия пройдет демонстрация фондового показа личных вещей участников Сталинградской битвы Гания Сафиуллина и Аделя Кутуя. Также состоится вручение наград участникам Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения «Юнармия».

После этого пройдет показ видеопрезентации «Земляки в битве за Сталинград». В конце мероприятия трагические события ВОВ почтут минутой молчания и дадут памятный залп.