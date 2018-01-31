«Зенит-Казань» продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Зенит» продолжает уверенно возглавлять группу D мужской Лиги чемпионов — в 4-м туре волейболисты из столицы Татарстана в трех партиях переиграли «Ястшембски». Польская команда, ведомая новым тренером, сумела навязать борьбу лучшему клубу мира, но взять хотя бы один сет так и не смогла.

В столице Татарстана эти команды встречались две недели назад — тогда «Зенит» практически не заметил сопротивления поляков и победил в трех сетах. Гости смогли по-настоящему побороться с казанцами лишь во второй партии, тогда как первую и третью отдали без всякого сопротивления. Неординарным моментом было то, что игроки «Ястшембски» прилетели в Россию без главного тренера: Марка Лебедева уже уволили, а Фердинандо Де Джорджи еще не назначили. В Казани командой руководил старший тренер Лешек Деевский. После той победы многие «зенитовцы» говорили о том, что игра в Польше будет другой. В это вполне можно поверить: после прихода итальянского наставника «Ястшембски» в национальном чемпионате на тай-брейке переиграл «Скру». И хотя подопечные Де Джорджи пока не попадают в плей-офф (по итогам регулярного чемпионата борьбу за медали в Польше продолжат лишь шесть команд), у них есть все шансы зацепиться за место в следующем раунде турнира. Смена тренера, похоже, положительно сказалась на команде — это поляки наверняка захотят продемонстрировать в матче против «Зенита». Казанцы же провели около 15 часов в пути: сначала два перелета, потом автобус. Этот факт может сказаться на самочувствии и физической готовности подопечных Владимира Алекно в предстоящей игре. В группе D именно «Зенит» и «Ястшембски» занимают первые две строчки, поэтому победа татарстанских волейболистов поможет им практически гарантировать себе лидерство после группового этапа. Если вдруг случится сенсация, и поляки обыграют Казань, то сравняются с соперником по очкам и получат неплохие шансы побороться с «зенитовцами» за лидерство в группе. Еще одним фактором, который мог доставить гостям неприятности, были болельщики польской команды — поддерживать своих волейболистов в этой стране умеют очень хорошо.

У «Зенита» матч начинали связующий Александр Бутько, блокирующие Артем Вольвич и Александр Гуцалюк, диагональный Максим Михайлов, доигровщики Вильфредо Леон и Мэтью Андерсон, а также либеро Валентин Кротков. Тренерский штаб «Ястшембски» с первых минут отправил на площадку диагонального Мачея Музая, блокирующих Дамьяна Боруха и Войцеха Собалу, связующего Лукаса Кампу, доигровщиков Сальвадора Идальго и Джейсона Де Рокко (либеро — Якуб Попивчак).

Хозяева включились в эту игру с первых минут, потому как понимали — если казанцы уйдут в отрыв, остановить их будет очень сложно. Бутько сразу дал почувствовать мяч практически всем своим атакующим игрокам, Кампа в нападении задействовал лидеров польской команды. Отлично начал матч Идальго, который реализовал пару сложных мячей в атаке и остро подавал. У казанцев, как ни странно, этот элемент прорезался не сразу — с подачи Михайлова поляки снялись с первой попытки, а вот с Леоном такое не прошло: кубинец эйсом отправил команды на первый технический перерыв (5:8). После паузы хозяева смогли сократить отставание — Музай выстрелил эйсом в Кроткова, а Собала таким же образом заставил ошибиться Леона. Команды долгое время удачно играли на съеме, не делая при этом брейков: именно поэтому перевес «Зенита» в одно — два очка продержался до второго технического тайм-аута. На него, кстати, соперников отправил снова эйс, только теперь уже в исполнении Михайлова. Отрезок сразу после перерыва волейболисты «Ястшембски» выиграли со счётом 6:2 — туда уместились ошибки Михайлова и Гуцалюка в атаке, сбой Леона в приеме и геройства поляков в защите. Подопечные Де Джорджи серьезно преобразились по сравнению с матчем в Казани: часть первого сета подопечные Алекно даже провели в роли догоняющих. В концовке сета публика серьезно помогла своей команде — под давлением трибун подачи сорвали Андерсон и Михайлов, но первый сетбол все же заработал «Зенит» (23:24). Реализовать его не удалось: на съеме Музай атаковал максимально надежно, открутив мяч в аут от рук блокирующих. На балансе все в пользу Казани решил Вольвич — сначала «зенитовский» богатырь сыграл от блока в аут, после чего отправился на подачу и закончил сет эйсом.

За первую партию подопечные Алекно допустили семь собственных ошибок, а за четыре розыгрыша второй партии — еще две: Гуцалюк и Михайлов в комфортных условиях атаковали в аут. Поляки, впрочем, были не намного продуктивнее, допуская ошибки и в атаке, и в доигровке. Это помогло «Зениту» чуть выйти вперед, но хозяева едва не сравняли счет — Кампа очень остро подавал, а видеопросмотр зафиксировал попадание мяча за пределы площадки. Подопечные Де Джорджи занервничали и позволили сопернику слишком многое: дважды казанцы закрыли блоком Идальго, еще два очка Музай отдал по причине заступа на подаче. Как итог — четыре очка перевеса у «зенитовцев» (8:12). Игру в «попробуй, догони» можно назвать фирменной чертой казанской команды, в ситуации небольшого перевеса подопечные Алекно чувствуют себя очень комфортно и в 95 процентах случаев увеличивают отрыв. Наставник гостей, учитывая положение дел, дал поиграть резервистам — вместо Бутько и Михайлова на площадке появились Никита Алексеев и Лоран Алекно. Хозяева, тем временем, подтянулись в счете и сократили отставание до минимума (18:19): Музай реабилитировался за свои ошибки мощной подачей. Продолжения небольшой рывок «Ястшембски» не получил — Андерсон сделал эйс, Леон забил сложный мяч на групповом блоке, а ошибка поляков в атаке принесла гостям второй выигранный сет.

Видимо, одна с половиной партия упорной борьбы — это все, на что хватило хозяев: старт третьего сета они проиграли по всем статьям (3:8). Сбавлять обороты казанцы не собирались, и поляки натурально поплыли: Идальго дважды накрыли блоком, после чего доигровщик «Ястшембски» уселся на скамейку запасных. Чуть ранее туда же отправился Леон, но по другой причине — для Казани все в этом матче было ясно, поэтому на площадку кубинца заменил Максим Пантелеймоненко. Кроме того, Михайлова заменил Алексеев дабы получить еще немного игрового времени. Ко второй технической паузе «Зенит» имел +6, и это выглядело для хозяев как приговор. Сами поляки это отлично понимали, поэтому борьбы на пределе возможностей уже не показывали — они играли, скорее, по инерции, пытаясь улучшить свои действия на площадке. Это не очень получалось: во второй части сета подопечные Де Джорджи четырежды подряд подали в аут. Точку в матче поставил Алексеев — диагональный подал эйс и оформил четвертую победу «Зенита» в группе Лиги чемпионов.

Волейбол, мужчины. Лига чемпионов 2017/2018, групповой этап. Группа D, 4-й тур.

«Ястшембски» (Ястшембски-Здруй, Польша) — «Зенит-Казань» (Россия) — 0:3 (24:26, 20:25, 18:25).