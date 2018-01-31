ФРС США не изменила базовую ставку

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25 — 1,5 процента годовых, сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Принимая во внимание реализованные и ожидавшиеся условия на рынке труда, а также инфляцию, комитет (по операциям на открытом рынке — прим. Т-и) решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в размере от 1,25 процента до 1,5 процента», — следует из сообщения ведомства.