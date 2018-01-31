Захарова заявила о «нападках» Украины на Россию из-за снегирей

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Со стороны Киева в отношении Москвы поступают «обвинения» в «использовании образа украинской птицы снегиря в пропагандистских целях», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Украина в Twitter напала на Россию (не верю, что пишу это) из-за... снегирей. По мнению Киева — аккаунт официальный — Россия использует образ „украинской птицы снегиря“ в пропагандистских целях. Москва в ответ познакомила „украинскую птицу“ с „российским братом“ и высказала надежду, что, говоря на одном языке, пернатые без проблем договорятся и даже встретятся», — говорится в сообщении в социальной сети.

«Скриншоты прилагаются. Что следующее? Картофель?» — задалась вопросом Захарова.