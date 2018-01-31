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Экономика и финансы

Путин заявил о росте ВВП России на 1,4 процента

31 января 2018, 23:04

За прошлый год показатели инфляции замедлились до рекордных значений, отметил Президент России.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). ВВП России за 2017 год вырос на 1,4 процента, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты, сообщает РИА Новости.

«В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4 процента, до рекордных значений замедлились показатели инфляции», — сказал Путин.

В 2017 году ее «рост составил 2,5 процента, и она продолжает снижаться» и в текущем году, отметил он.


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