Путин заявил о росте ВВП России на 1,4 процента

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). ВВП России за 2017 год вырос на 1,4 процента, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты, сообщает РИА Новости.
«В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4 процента, до рекордных значений замедлились показатели инфляции», — сказал Путин.
В 2017 году ее «рост составил 2,5 процента, и она продолжает снижаться» и в текущем году, отметил он.