В Набережных Челнах в 2018 году капитально отремонтируют Картинную галерею

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в 2018 году по программе капитального ремонта объектов культурного назначения обновят Картинную галерею, сообщили ИА «Татар-информ» в исполкоме.

На капитальный ремонт одного из старейших культурных заведений Автограда выделено 13,5 млн рублей. Сейчас ведется работа над проектно-сметной документацией.

«Картинная галерея Челнов располагается в этом помещении с 1980 года, — рассказали в учреждении. — С тех пор здесь не проводился капитальный ремонт. Хотя необходимость в этом была. Дело в том, что галерея находится на первом этаже жилого дома. И периодически ее затапливают „соседи сверху“. А это чревато большими потерями. Ведь в наших фондах хранятся сотни уникальных картин».

Поэтому в первую очередь будущая реконструкция должна затронуть фондовые помещения галереи. Их уберут с первого этажа и поместят в подвальной зоне. Однако из-за того, что хранение картин требует определенных условий, это приведет к серьезным затратам. По словам сотрудников галереи, в фондовых помещениях должен быть создан особый температурный режим. Также они должны быть оснащены специальными стеллажами и коробами для хранения картин.

Ждут перемен и два выставочных зала галереи. Малый зал будет расширен за счет «ухода» фондовых помещений. А большой зал находится в ожидании дизайнерского обновления.

«Мы еще не определились — будет ли он выполнен в стиле хайтэк, или найдется другое решение. Собираемся устроить некий мозговой штурм среди активистов галереи, чтобы создать концепцию будущих перемен. Но в любом случае наша галерея должна стать более функциональной, а ее дизайн — более выразительным», — раскрыли часть планов в галерее.

Ожидает перемен и фойе учреждения. Здесь будет организован новый вариант гардеробной, исчезнут старые зеркала, их место займет более «современная версия», сувенирная лавка тоже преобразится.

Все эти перемены ведут к временным неудобствам — картинная галерея будет закрыта. Но ее торжественное открытие после капитального ремонта произведет настоящий фурор среди посетителей, уверены в галерее.