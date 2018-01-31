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ЦИК РФ закончил прием документов для регистрации кандидатов на пост Президента

31 января 2018, 22:08

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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России закончила прием подписей избирателей в поддержку кандидатов на пост Президента России. Так завершился этап приема документов для регистрации кандидатов, сообщает «Интерфакс».

Подписи в свою поддержку предоставили шесть претендентов: действующий Президент России — самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский от партии «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов от «Партии Роста», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союзом», телеведущая Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» и Максим Сурайкин от «Коммунистов России». 

Кандидаты от парламентских партий — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) по закону не обязаны собирать подписи, их уже зарегистрировали кандидатами на пост главы государства.

Наталья Лисицына от партии «Рот Фронт» не собрала нужное число подписей, а Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых») не явилась в ЦИК до окончания срока приема документов.

В избирательном бюллетене на выборах Президента будет не более восьми кандидатов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.


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