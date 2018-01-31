Лестьенн продолжит карьеру в Испании

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 25-летний бельгийский полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн продолжит карьеру в «Малаге», сообщает пресс-служба испанского клуба. Игрок подписал контракт до окончания этого сезона на правах свободного агента.

Сегодня казанский клуб отзаявил Лестьена из своего состава. Бельгиец перешел в «Рубин» в июле 2016 года. В составе казанцев провел 28 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Ранее бельгиец выступал на родине за «Мускрон», «Брюгге», катарский «Аль-Араби», итальянскую «Дженоа» и голландский ПСВ. Турецкие СМИ сообщали, что в кандидатуре Лестьенна заинтересован «Трабзонспор».

Лестьенн стал шестым легионером «Рубина», нашедшим себе новую команду. Ранее исландский защитник Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов», его коллега по амплуа швейцарец Мориц Бауэр — в английский «Сток сити», французский хавбек Янн М’Вила вернулся на родину в «Сент-Этьен», как и хорватский полузащитник Мийо Цакташ, возвратившийся в «Хайдук» из Сплита, а перуанский полузащитник Карлос Самбрано перешел в киевское «Динамо». Тренируется в рядах лондонского «Арсенала» камерунский полузащитник Алекс Сонг.

Работают в составе «Рубина» на втором зимнем сборе в Турции испанский защитник Сесар Навас, турецкий хавбек Гекдениз Караданиз и двое иранцев — полузащитник Реза Шакири и нападающий Сердар Азмун.

Продолжает искать новую команду по рекомендации «Рубина» испанский полузащитник Рубен Рочина, в котором заинтересован испанский «Леванте».