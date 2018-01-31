Главы коррекционных школ РТ поделились опытом развития детей-инвалидов

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Сегодня на базе Лаишевской школы-интерната состоялось республиканское совещание директоров коррекционных школ на тему «Развитие эффективной профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
Участники совещания ознакомились с организацией профориентационной работы в школе, посетили мастерские и кружки, побеседовали с воспитанниками.
Гости отметили высокий уровень организации работы по профессиональному определению детей с ограниченными возможностями здоровья.
В совещании приняли участие заместитель главы района Татьяна Бурганова, первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, первый заместитель руководителя исполкома района Андрей Карсалов и начальник управления общего образования Министерства Тамара Федорова.