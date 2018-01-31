Все новости Татарстан Россия

Наука и образование

Главы коррекционных школ РТ поделились опытом развития детей-инвалидов

31 января 2018, 22:24

Участники совещания ознакомились с организацией профориентационной работы в школе, посетили мастерские и кружки, побеседовали с детьми.
В Биробиджане прошел фестиваль спорта для детей-инвалидов
Азербайджанские дети взяли «золото» на фестивале в Москве
Саранские дети-инвалиды совершили путешествие по городу
В Тамбове открылось отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями
В Тамбов приехали сотрудники «Добровольческого корпуса мира» из Германии

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Сегодня на базе Лаишевской школы-интерната состоялось республиканское совещание директоров коррекционных школ на тему «Развитие эффективной профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Участники совещания ознакомились с организацией профориентационной работы в школе, посетили мастерские и кружки, побеседовали с воспитанниками.

Гости отметили высокий уровень организации работы по профессиональному определению детей с ограниченными возможностями здоровья.

В совещании приняли участие заместитель главы района Татьяна Бурганова, первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, первый заместитель руководителя исполкома района Андрей Карсалов и начальник управления общего образования Министерства Тамара Федорова.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter