Аплодисменты Трампа самому себе вызвали насмешки пользователей Twitter

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Пользователи Twitter комментируют видеоролик, на котором Президент США Дональд Трамп аплодирует себе в течение шести минут после первого ежегодного послания конгрессу. Видео размещено в микроблоге канала VICE News.

«Чувак выглядит как Муссолини», — написал под видео пользователь karen aquino.

«Так Дональд Трамп пытался возместить ущерб десяткам миллионов американцев, деморализованных тем, что исходит из его рта каждый раз, как он его открывает», — прокомментировал Ian Segal.

«Может кто-нибудь сделать видео, на котором он держит тарелки в руках? Буду бесконечно благодарен», — написал Ivory Keith Curry.

«Он даже хлопает как сумасшедший», — отреагировала Countess Christine.

Вчера, 30 января, Президент США обратился с первым обращением к конгрессу «О положении в стране», в котором в числе прочего заявил, что Китай и Россия представляют угрозу национальным интересам, экономике и ценностям Штатов.

If there's one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it's that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m