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Аплодисменты Трампа самому себе вызвали насмешки пользователей Twitter

31 января 2018, 21:56

Президент США Дональд Трамп аплодировал самому себе в течение шести минут.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Пользователи Twitter комментируют видеоролик, на котором Президент США Дональд Трамп аплодирует себе в течение шести минут после первого ежегодного послания конгрессу. Видео размещено в микроблоге канала VICE News.

«Чувак выглядит как Муссолини», — написал под видео пользователь karen aquino.

«Так Дональд Трамп пытался возместить ущерб десяткам миллионов американцев, деморализованных тем, что исходит из его рта каждый раз, как он его открывает», — прокомментировал Ian Segal.

«Может кто-нибудь сделать видео, на котором он держит тарелки в руках? Буду бесконечно благодарен», — написал Ivory Keith Curry.

«Он даже хлопает как сумасшедший», — отреагировала Countess Christine.

Вчера, 30 января, Президент США обратился с первым обращением к конгрессу «О положении в стране», в котором в числе прочего заявил, что Китай и Россия представляют угрозу национальным интересам, экономике и ценностям Штатов.


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