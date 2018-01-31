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Спорт

Лаишевский спортсмен стал лучшим на первенстве по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске

31 января 2018, 23:28

Набрав 615,7 очка, стрелок выполнил норматив мастера спорта.
Татарстанский стрелок взял «золото» на первенстве России среди юниоров

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Ученик 8 «К» класса Столбищенской школы Лаишевского района Евгений Потапов показал лучший результат в стрельбе из пневматического оружия на соревнованиях в Ижевске, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

В эти дни в столице Удмуртии проходит розыгрыш юниорского первенства России по стрельбе из пневматического оружия для спортсменов до 20 лет.

Евгений Потапов соревновался в упражнении ВП 6 (стрельба из пневматической винтовки с 10 метров, 60 выстрелов стоя). Набрав 615,7 очка, стрелок выполнил норматив мастера спорта.

 


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