Лаишевский спортсмен стал лучшим на первенстве по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Ученик 8 «К» класса Столбищенской школы Лаишевского района Евгений Потапов показал лучший результат в стрельбе из пневматического оружия на соревнованиях в Ижевске, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
В эти дни в столице Удмуртии проходит розыгрыш юниорского первенства России по стрельбе из пневматического оружия для спортсменов до 20 лет.
Евгений Потапов соревновался в упражнении ВП 6 (стрельба из пневматической винтовки с 10 метров, 60 выстрелов стоя). Набрав 615,7 очка, стрелок выполнил норматив мастера спорта.