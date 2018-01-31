ВСУ заявили о взятии под контроль села Новоалександровка в нейтральной зоне

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Бойцы Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, ранее находившееся в нейтральной зоне конфликта в Донбассе. Об этом говорится в сюжете Военного телевидения, размещенном на сайте украинского Министерства обороны.

Из сюжета следует, что на окраинах села с 2015 года находились опорные пункты противоборствующих сторон, но недавно украинские военные продвинулись на несколько километров и несколько дней назад полностью заняли населенный пункт.

«<…> мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это наш кусок земли», – заявил журналистам один из украинских солдат по имени Константин.

При этом за время боевых действий население Новоалександровки заметно уменьшилось. В 2001 году здесь жили 124 человека, сейчас же осталось менее 20 жителей. В населенном пункте нет ни газа, ни электричества.