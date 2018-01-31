«Рубин» отзаявил бельгийского хавбека

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» сегодня отзаявил из состава команды на чемпионат России бельгийского полузащитника Максима Лестьенна, сообщает пресс-служба РФПЛ.

Эта новость подтверждает курс «Рубина» на избавление от дорогостоящих легионеров. Казанский клуб не взял бельгийца на тренировочный сбор. Это же случилось и с целым рядом других иностранцев, которым было предложено искать новые команды. В этом сезоне Лестьенн провел десять матчей в чемпионате, забил два мяча и сделал результативную передачу. За клуб он играет с 2016 года.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в кандидатуре 25-летнего Лестьенна заинтересован «Трабзонспор».

Нашли на данный момент себе новые команды пятеро легионеров «Рубина». Исландский защитник Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов», его коллега по амплуа швейцарец Мориц Бауэр – в английский «Сток сити», французский хавбек Янн М’Вила вернулся на родину в «Сент-Этьен», как и хорватский полузащитник Мийо Цакташ, возвратившийся в «Хайдук» из Сплита, а перуанский полузащитник Карлос Самбрано перешел в киевское «Динамо». Тренируется в рядах лондонского «Арсенала» камерунский полузащитник Алекс Сонг.

Работают в составе «Рубина» на втором зимнем сборе в Турции испанский защитник Сесар Навас, турецкий хавбек Гекдениз Караданиз и двое иранцев – полузащитник Реза Шакири и нападающий Сердар Азмун.

Продолжает искать новую команду по рекомендации «Рубина» испанский полузащитник Рубен Рочина, в котором заинтересован испанский «Леванте».