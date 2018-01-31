Эксперт заявил о замене имен в «кремлевском докладе» в последний момент

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Шведский экономист и дипломат, эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд заявил о случившейся в последним момент замене имен в «кремлевском докладе», опубликованном американским Министерством финансов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт организации.

«В последнюю минуту кто-то высокопоставленный – никто не знает, кто именно – отбросил работу экспертов <…>», – пояснил Ослунд.

При этом эксперт заметил, что этим своим решением чиновник еще и высмеял работу людей, который готовили доклад.

Опубликованный Минфином США перечень включает имена 210 россиян. Это близкие к Кремлю бизнесмены и чиновники, среди которых есть и представители Татарстана.

До обнародования доклада «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писал, что в черный список могут попасть свыше 50 человек, а вместе с членами их семей – до 300. О ненужности включения в список всех подряд заявлял и бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента, эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид.