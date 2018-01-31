(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах к концу февраля ждут пик заболеваний гриппом и ОРВИ. Об этом сегодня сообщила специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах, Актанышском районе Наиля Агзамова.

«Пока успокаиваться не стоит. Январь мы прожили спокойно, но к концу февраля ожидается повышение заболеваемости. Повышение не будет резким, поскольку в 2017 году мы активно провели вакцинацию, было привито 43 процента всего населения, 50 процентов детей», – пояснила специалист территориального отдела Роспотребнадзора.

По ее словам, в целом на сегодняшний день эпидимиологическая ситуация, связанная с ОРВИ и гриппом, остается спокойной. Заболеваемость гриппом в городе с начала года не регистрируется.

За январь 2018 года зарегистрировано порядка 8 тыс. 300 граждан, обратившихся в медучреждения с проблемой респираторных заболеваний, 6 тыс. 800 из них – дети. Показатели последней недели по данному заболеванию ниже на 52,2 процента в сравнении с последними годами наблюдений.

В ходе прошедшей в 2017 году вакцинации было привито 215 тыс. 700 жителей Челнов, из них 56 тыс. 730 – дети.

