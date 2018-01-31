Челнинцев приглашают на массовые соревнования «Лыжня Татарстана-2018»

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Жителей Набережных Челнов приглашают принять участие в массовых соревнованиях «Лыжня Татарстана-2018». Об этом сегодня сообщили на очередной пресс-конференции.

Как сообщил и.о. начальника управления физической культуры и спорта исполкома города Роман Насрединов, соревнования пройдут 10 февраля на территории парка Прибрежный.

Протяженность трассы будет зависеть от степени подготовленности участника. Любители будут соревноваться на дистанции 2 — 3 км, а профессионалы — 3 — 5 км.

Всего будет устроено шесть общих стартов, в том числе забег руководителей предприятий, депутатов Городского совета, они пробегут на лыжах 2 тыс. 18 метров.

Победителей и призеров в своих возрастных группах наградят дипломами и ценными призами, а также выявят самого юного и возрастного участника. Кроме этого, всех участников напоят горячим чаем.

Заявки на участие в лыжных гонках начнут принимать 6 февраля в шахматно-шашечном клубе с 9.00 до 17.00. В день соревнований заявку можно будет принести на сам старт с 8.30 до 10.00.

