В 2018 году более 85 тыс. челнинцев пройдут диспансеризацию

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В 2018 году более 85 тысяч челнинцев пройдут диспансеризацию. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный специалист управления здравоохранения Татарстана по Набережным Челнам Дина Шарипова.

Первый этап диспансеризации в этом году исключает клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости. Для людей старше 75 лет добавлен гериатрический скрининг, прогнозирующий риск заболевания остеопорозом.

Также в ряде исследований изменен возрастной критерий. К примеру, если раньше цитологическое исследование мазка с шейки матки проводилось женщинам в возрасте от 21 года, то сейчас будет проводиться с 30 лет. Измерение глазного давления, ранее проводимое с 39 лет, сейчас будет проводиться с 60 лет и старше. Анализ на простат-специфический антиген у мужчин – с 45 — 51 года вместо 42-летнего возраста.

До этого года рак молочной железы скринировали раз в три года, теперь же маммография будет зависеть от возраста: от 39 до 48 лет – раз в три года, с 51 года до 69 – один раз в два года. Исследование кала на скрытую кровь: от 49 до 73 лет – один раз в два года.

Диспансеризация разделена на два этапа. Первый этап включает анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы в крови натощак, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 года до 39 лет включительно, сахарного диабета второго типа и хронических болезней почек, электрокардиографию, флюорографию легких, прием (осмотр) врачом-терапевтом после исследований первого этапа.

Второй этап предполагает осмотр (консультацию) врачом-неврологом, дуплексное сканирование брахицефальных артерий, осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом, врачом-колопроктологом, колоноскопию, спирометрию, осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом, врачом-оториноларингологом, осмотр врачом-офтальмологом, прием врачом-терапевтом, по завершении исследований второго этапа диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза.