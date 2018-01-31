«Белые Медведи» из Челнов победили на турнире по хоккею клуба «Золотая шайба»

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Команда «Белые Медведи» подростково-молодежного клуба «Чайка» из Набережных Челнов стала абсолютным победителем турнира по хоккею среди дворовых команд на приз клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова. Соревнования длились весь январь.

Команде вручили Кубок абсолютного победителя турнира. Кубок за второе место в общем зачете турнира достался команде подростково-молодежного клуба «Юность».

Всего в турнире приняли участие около 400 юных хоккеистов из подростковых клубов Автограда. Все матчи проходили на хоккейных кортах подростково-молодежных клубов Центра подростково-молодежных клубов «Подросток» по четырем возрастным группам.

В младшей группе победителем стала команда «Белые Медведи», в средней группе первое место заняла команда «Юность», в старшей группе победа также была у «Белых Медведей», а в юношеской группе – у «Юности». Призерам турнира вручены кубки, медали, дипломы и ценные призы.