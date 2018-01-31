Пентагон спрогнозировал ход войн США с Россией и Китаем

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Сельва рассказал о возможном ходе гипотетических войн Соединенных Штатов с Россией и Китаем.

Своими прогнозами военачальник поделился на мероприятии, организованном Defense Writers Group, сообщает RT со ссылкой на Defense News.

По словам генерала, в военном столкновении с РФ обязательно примут участие Военно-воздушные силы и сухопутные войска США. На начальном же этапе боевых действий сражения развернутся и на море, так как для развертывания американских сил в Европе им придется пересечь Северную Атлантику.

Согласно находящейся в разработке Национальной оборонной стратегии, Россия признается «глобальной угрозой» безопасности Соединенных Штатов, напомнил он.

Конфликт же с КНР, уверен Сельва, будет разворачиваться преимущественно на море и в воздухе.

Сейчас Министерство обороны США занято разработкой «глобального плана» противодействия России и Китаю, однако определение наиболее вероятного сценария развития событий и необходимость существенного финансирования являются серьезными вызовами для него, пояснил докладчик.

Ранее Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем первом обращении к Конгрессу заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям.