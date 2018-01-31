Ученые из США опровергли традиционное представление о механизмах старения

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Ученые из США провели опыты на грызунах – голых землекопах (Heterocephalus glaber) – и обнаружили, что механизм старения не зависит от накопления дефектов в ДНК, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на Science.



Согласно одной из теорий, риск смерти увеличивается с возрастом, старение наступает вследствие мутаций в генах, сбоев и ухудшения «ремонтных» систем в клетках.



Однако биологи проанализировали изменения уровня смертности у нескольких тысяч голых землекопов разного возраста и пришли к выводу, что ежедневный риск смерти почти всю жизнь (15 – 30 лет) продолжал оставаться на уровне 0,01 процента. Самки могли приносить потомство даже в позднем возрасте.



Ученые считают, что клетки голых землекопов имеют высокую активность систем, ремонтирующих ДНК, а также шаперонов — белков, которые поддерживают правильную структуру у других белков. Это позволяет животным не накапливать генетические дефекты.



Исследователи полагают, что грызуны все-таки стареют, но делают это, возможно, не так, как остальные. Биологи предположили, что после 20 – 30 лет землекопы больше не могут поддерживать функции ремонта организма, который в результате быстро изнашивается.