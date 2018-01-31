Жители Татарстана стали давать меньше взяток

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанцы стали реже допускать коррупционные нарушения. Но успешной борьбе с этим явлением часто мешает нехватка гражданской активности населения республики.

Об этом было сказано сегодня на заседании совместной коллегии Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу и Татарстанстата. Мероприятие посетил и. о. Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Помимо отчетов о работе главных статистических ведомств республики докладчики привели новые данные по процессам, разворачивающимся в различных сферах жизни общества. Получить детальные данные и составить из них объективную картину республиканским статистикам помогает особая система анализа информации.

«С федеральной статистикой в прошлом году произошли очень серьезные изменения. В прошлом году мы старались совершенствовать нашу систему мониторинга. Действующая в республике система позволяет проводить постоянный мониторинг работы органов власти и определять зоны, требующие приоритетного внимания», – заявил председатель Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов.

Он добавил, что у его ведомства есть механизмы, которые позволяют отслеживать ситуацию по социальным, демографическим и экономическим процессам, экологическим проблемам.

«Подтверждением их эффективности является ситуация с выполнением указов Президента практически по всем направлениям. Также мы занимаемся антикоррупционным мониторингом. Здесь нам удалось консолидировать всю статистику по этому направлению и сопоставить ее с мнением населения», – подчеркнул Кандилов.

С ним согласилась руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина. Она рассказала, что в прошлом году республиканские органы статистики получили итоговые показатели обширных исследований. Среди них – сельскохозяйственная перепись, наблюдение за работой малого и среднего бизнеса (МСБ) и социально-демографическими проблемами. Эти данные позволят властям повысить качество жизни населения, отметила главный статистик республики.

«Наши безусловные приоритеты и стратегическая задача – развитие инструментов обратной связи с обществом, открытость и доступность статистики. Для этого служба использует интернет-площадки, публикации в СМИ и ответы на запросы граждан», – заявила Гатауллина.

Она уточнила, что на интернет-площадке ведомства размещены подробные результаты исследований, полученные по итогам прошлого года. Но часть этих данных все же была приведена на совместной коллегии специалистами обоих ведомств.

В частности, стали известны предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Они показали, что в сельскохозяйственном комплексе РТ произошли структурные изменения. Увеличилась доля крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

С момента предыдущей переписи 2006 года во многих регионах страны уменьшилось поголовье крупного рогатого скота (КРС), отметила начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей среды Татарстанстата Альфинур Мустафина.

«В целом по России поголовье КРС сократилось на 17,8 процента, в ПФО – на 28,3 процента. По Татарстану показатель составил 10,6 процента. Но в этот же период в РТ произошла замена поголовья на племенной скот, и негативный эффект снижения не отразился на объемах производства молока», – объяснила Мустафина.

Она добавила, что на 4 процента уменьшились и площади сельхозугодий. Среди причин – структурные сдвиги в отрасли и уменьшение площадей сельхозорганизаций, пояснила специалист.

В прошлом году также прошли исследования социальной жизни татарстанцев. Они показали, что 81 процент жителей РТ пользуется Интернетом для получения госуслуг. Татарстанстат также исследовал рождаемость в республике.

«С января по декабрь 2017 года число родившихся сократилось на 7,7 тыс. человек. Коэффициент рождаемости составил 86 процентов к уровню 2016 года. При этом Татарстан является единственным регионом в ПФО, где зафиксирован рост численности населения», – рассказала руководитель информационно аналитического отдела Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвира Юрасова.

Кроме того, в 2017 году ведомство провело антикоррупционный мониторинг Татарстана. Его результаты показали снижение коррупционного охвата населения республики. Самые заметные результаты оказались в сферах, где работают информационные технологии и автоматизация, заметила специалист.

«Коррупционный опыт населения республики, характеризующий масштабы коррупции, стабильно сокращается. Коррупция и ее влияние на жизнь людей в рейтинге основных проблем занимает 13-е место», – отметила Эльвира Юрасова.

Тем не менее о существенном улучшении говорить еще рано, уверена статистик. Причину этому она видит в низком уровне гражданской активности татарстанцев.

В заключение перед участниками коллегии выступил и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он отметил слаженную работу республиканских органов статистики.

«Статистика сегодня – важный элемент государственного управления. В 2018 году перед вами стоят новые задачи. Это подготовка к Всероссийской переписи населения, постоянное отслеживание экономических показателей республики и многое другое», – сказал Нигматуллин и пожелал работникам ведомств успешной работы в новом году.