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Экономика и финансы, Общество

В моногородах Татарстана растет безработица

31 января 2018, 21:20

Снижение числа безработных граждан наблюдается лишь в Чистополе.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). За неделю в моногородах Татарстана зафиксирован рост числа безработных. Такая ситуация наблюдается в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Камских Полянах и Менделеевске. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«По последним данным, в Набережных Челнах насчитывается 1164 официально зарегистрированных безработных гражданина, что на 50 человек больше, чем неделей ранее», –отмечается в сообщении.

Согласно данным на 30 января, на учете в центрах занятости населения Нижнекамска, Зеленодольска, Елабуги, Камских Полян и Менделеевска числятся 1138, 457, 362, 326 и 107 безработных соответственно.

На этой неделе снижение числа безработных граждан отмечено лишь в Чистополе.

 


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