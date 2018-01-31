Восемь представителей РТ стали участниками встречи Путина с доверенными лицами

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Восемь представителей Татарстана стали участниками встречи Президента РФ Владимира Путина, идущего на выборы как самовыдвиженец, со своими доверенными лицами в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Одной из татарстанских участниц встречи стала руководитель департамента организации программы «Посетитель» Дирекции спортивных и социальных проектов Анна Захматова. «Я думаю, что самый главный посыл, который доверенные лица почерпнули на встрече, – не давать пустых обещаний, брать ответственность за дела и доводить их до конца», – сказала она.

По словам Захматовой, ей оказался близок акцент на развитии рабочих специальностей, сделанный Путиным во время обсуждения сферы образования.

«Меня это очень порадовало. Значит, совершенно правильно, что Казань уже вовсю готовится принять мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills в 2019 году. Это даст дополнительный толчок для развития молодежи, которая не только словом, но и делом будет работать на благо нашего государства», – подчеркнула она.

На встрече с Президентом РФ также побывал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин. «Очень эффективная и продуктивная встреча была проведена нашим Президентом. Озвучивались вопросы, которые будут способствовать продвижению нашей страны вперед в ближайшие годы. В преддверии встречи прошли совещания в группах. Представители этих групп озвучивали Президенту свои вопросы», – рассказал он.

«Порадовало, что во время встречи очень много внимания уделялось развитию регионов, чтобы не все было сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Страна у нас большая, и все должно быть равномерно распределено. Особенно приятно, что в одной из реплик Президент уделил внимание "КАМАЗу", команде "КАМАЗ-Мастер". Это говорит о том, что предприятие и команда находятся под личным вниманием Президента», – добавил он.

По словам Чагина, во время встречи с доверенными лицами российский лидер заметил, что впереди еще много работы, в связи с чем важно быть сплоченными, смотреть в одном направлении и идти вперед.

Сейчас список доверенных лиц Владимира Путина включает более 400 человек. Но регистрация в ЦИК продолжается. Ожидается, что всего их будет около 600.