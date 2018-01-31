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За 2017 год в Казани благоустроили восемь мест массового отдыха

31 января 2018, 21:51 , Фото: архив/Салават Камалетдинов

За 2017 год в Казани благоустроили восемь мест массового отдыха На благоустройство мест массового отдыха в столице РТ был направлен 1 млрд рублей, включая средства меценатов.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В 2017 году в Казани благоустроили восемь мест массового отдыха за 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Это парки имени Урицкого, «Крылья советов», «Черное озеро», Победы и «Калейдоскоп», Горкинско-Ометьевский лесопарк, набережная озера Нижний Кабан, озеро Лебяжье.

В 2017 году продолжались работы по благоустройству Оренбургского тракта и проспекта Универсиады, отмечается в сообщении. Здесь были установлены шумозащитные экраны длиной 1,25 км и декоративное ограждение, смонтирована система автополива зеленых зон.

Вдоль трасс высадили свыше 3 тыс. деревьев, 27 тыс. кустарников и 25 тыс. многолетних декоративных растений, обустроены 5 га газона.


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