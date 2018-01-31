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За неделю безработных в Татарстане стало больше на 405 человек

31 января 2018, 20:45

Безработным жителям республики предложили свыше 7,4 тыс. рабочих мест.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). За неделю число официально зарегистрированных безработных жителей Татарстана выросло на 405 человек и превысило 12,3 тыс. граждан. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составляет 0,6 процента от общей численности рабочей силы. Работодатели в службы занятости населения республики заявили 36,6 тыс. вакансий. За неделю безработным жителям республики было предложено более 7,4 тыс. вакантных рабочих мест», – отмечается в сообщении ведомства.

В период с 23 по 30 января безработными в Татарстане признаны еще 897 человек. 825 из них ранее имели работу. 176 человек приобрели статус безработных в связи с ликвидацией их организаций либо сокращением численности или штата работников.

 


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