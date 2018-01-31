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Экономика и финансы, Общество

В Казани потратили 18 млн рублей на ремонт двух подземных переходов

31 января 2018, 19:04

В прошлом году в столице РТ заменили остекление и облицовку в подземном переходе на улице Ершова.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани в 2017 году отремонтировали два подземных пешеходных перехода за 18 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

«В 2017 году завершен ремонт двух подземных пешеходных переходов, эксплуатируемых более 40 лет, – отметил глава Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Куляжев. – Это переход на пересечении улиц Восстания и Декабристов, построенный в 1975 году, и по улице Липатова в поселке Дербышки, который был возведен в 1972 году».

Одновременно было заменено остекление и облицовка в подземном переход на улице Ершова.


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