При стрельбе в центре Москвы ранен совладелец обанкротившегося банка

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В результате стрельбы в бизнес-центре «Святогор» у станции метро «Павелецкая» в центре Москвы был ранен бывший совладелец обанкротившегося в январе 2016 года «Носта-банка» 43-летний Александр Осетров, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, сегодня около трех часов дня двое мужчин среднего роста в черных куртках и с медицинскими масками на лицах выбежали из легкового автомобиля и несколько раз выстрелили в мужчину, выходившего из центра. Преступники скрылись в сторону Дербеневской набережной.

Раненный в руку мужчина добежал до кафе «Буржуа», которое находится недалеко от места нападения. Мужчина забежал на кухню кафе и сел на пол. Там ему перебинтовали руку. Затем в «Буржуа» прибыли полицейские и медики скорой помощи. Последние госпитализировали раненого. При госпитализации Осетров находился в сознании, но у него было обильное кровотечение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило о стрельбе в московском бизнес-центре «Святогор», который находится в центре города недалеко от Павелецкого вокзала и одноименной станции метро, произошла стрельба.