Депутат Госдумы Айрат Хайруллин заявил о недостаточности методов поддержки молочной сферы

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). У российского сельского хозяйства большие перспективы, и им нужно заниматься более серьезно. Даже в сфере молочного животноводства обычные методы поддержки недостаточны, необходимо изучать соответствующий опыт соседних стран. Об этом заявил сегодня журналистам депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин на заседании политсовета Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Координатор федерального партийного проекта «Российское село», который будет реализовываться в Татарстане в этом году, Айрат Хайруллин подчеркнул, что для республики сельское хозяйство очень важно. «В том числе это и традиционный образ жизни населения. Поэтому будем им заниматься», – добавил он.

Говоря о проекте «Российское село», депутат отметил, что впервые он появился при реализации национального проекта в 2007 году.

«С того времени произошли серьезные позитивные изменения. Россия уже не та страна, которая в конце 1990-х – начале 2000-х полностью зависела от импортного продовольствия. Сегодня мы по ряду видов продукции экспортоориентированы. Например, по зерну мы вторая в мире страна, а по пшенице занимаем первое место по экспорту. Мы способны экспортировать мясо курицы и свинины. Нам надо завоевывать рынки», – констатировал Хайруллин.

При этом он обозначил и существующую в сфере сельского хозяйства проблему. «Самые капиталоемкие направления на один рубль денежной выручки – по молоку и говядине. Они требуют особых подходов. Хотя именно в молочном животноводстве у нас трудоустроено наибольшее количество сельских жителей, как в России, так и в Татарстане», – признал депутат.

«Татарстан занимает первое место в России по производству молока. Более того, мы около 40 процентов своего молока вывозим из республики. Поэтому когда с молоком все хорошо – у нас счастье, а когда начинаются такие игры, как сегодня (снижение закупочных цен – прим. Т-и.), у нас начинаются проблемы», – резюмировал координатор партийного проекта.