Заключенные Татарстана выплатили более 17 млн рублей долгов

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Заключенные Татарстана за 2017 год выплатили более 17 млн рублей по исковым требованиям, отбывая наказание в исправительных учреждениях республики. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Осужденные стали активнее избавляться от своих долгов: по сравнению с 2016 годом выплаты увеличились на 1,2 млн рублей. Уменьшилось и чисто самих должников – с 2041 до 1820 человек. При этом 65 процентов от общей суммы исковых требований приходится на 106 заключенных, долг каждого из которых превышает миллион рублей.

Снизить сумму задолженности удалось благодаря развитию предприятий, на которых трудятся осужденные, считают в ведомстве.