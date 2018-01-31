(Казань, 31 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня во время прямого моста МИА «Россия Сегодня» Москва – Симферополь – Казань, площадкой которого в Татарстане выступило агентство «Татар-информ», советник муфтия Татарстана по шариатским вопросам Булат хазрат Мубараков назвал три фактора привлечения молодежи к религии. Религиозный деятель включил в свой перечень саморазвитие, уход от чрезмерного использования гаджетов и грамотных учителей.

«Мне кажется, прежде всего, тот человек, который обучает чему-либо, сам должен этим владеть. То есть если человек любит Всевышнего, то, поверьте, он обязательно окажет какое-либо влияние на того человека, с которым он беседует и которого он обучает. Мне кажется, это самое главное условие для того, чтобы воспитать в людях искренность и любовь ко Всевышнему», – подчеркнул Булат хазрат Мубараков.

«Второе. Молодежь должна заниматься саморазвитием. Религиозный деятель никогда не должен узурпировать ту информацию, которая дошла до нас от Всевышнего. Он должен показывать, что у любого человека есть право знать. Рациональная религия – она именно такова. Религиозный деятель – это не единственный человек, который имеет право знать о религии, – добавил он. – Третье – это увести молодежь от телевизора. Если молодежь много смотрит телевизор и его жизнь тесно слишком связана с гаджетами, она теряет способность мыслить объективно. Человек становится ведомым, перестает подключать свои мозги».