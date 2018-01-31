Скончался создатель мультфильмов о коте Леопольде Анатолий Резников

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Режиссер анимационных лент Анатолий Резников скончался сегодня в Германии на 78-м году жизни, сообщает RT.

О смерти культурного деятеля сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Она уточнила, что о печальной новости узнала от живущих в Германии друзей Резникова.

Режиссер скончался сегодня, 31 января.

Анатолий Резников начал работать на Центральном телевидении в 1970 году. Он завоевал популярность благодаря работе над мультфильмами «Раз ковбой, два ковбой» и о приключениях кота Леопольда.

Режиссер в 1985 году был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.