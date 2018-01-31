Moody’s отозвало рейтинги оказавшихся под санкциями «Силовых машин»

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало все рейтинги у ПАО «Силовые машины», против которого ранее ввели санкции Соединенные Штаты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщении пресс-службы компании.

Корпоративный рейтинг «Силовых машин» находился на уровне «В2», а рейтинг вероятности дефолта – на уровне «B2-PD», причем прогноз по обоим был негативный.

Решение об отзыве было принято «по собственным причинам делового характера», отмечается в сообщении.

Представитель российской компании отказался комментировать шаг Moody's. При этом он подчеркнул, что «Силовые машины» намерены продолжать успешное сотрудничество со всеми инвесторами и рассчитывают получить рейтинги в одном из отечественных рейтинговых агентств, пишет газета «Ведомости».

Американское Министерство финансов внесло фирму в санкционный список, так как оно является миноритарным акционером совместного предприятия с Siemens – ООО «Сименс технологии газовых турбин». Оно участвовало в передаче четырех произведенных концерном газовых турбин в Крым без его разрешения.

Введение ограничительных мер в «Силовых машинах» сочли нелогичным и выразили надежду на их снятие.