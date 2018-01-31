За прошлый год в Казани на установку фонарей потратили 30 млн рублей

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). За прошлый год в Казани на установку уличных фонарей потратили 30 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В 28 жилых массивах города в 2017 году обновили уличное освещение: 1050 светоточек появилось в поселках Привольный, Борисково, Дербышки и других.

Всего за последние пять лет было установлено 17 тыс. фонарей, их количество выросло примерно на 22 процента.

«На начало года на техническом обслуживании находится более 80 тыс. светоточек, протяженность сетей уличного освещения составила 2572 км», – отметил глава Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Куляжев.